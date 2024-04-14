Салат «Весенний» с пекинской капустой, огурцом и другими вкусными и простыми ингредиентами – это то, что так хорошо будет дополнять любой стол.

Салаты с пекинской капустой можно готовить в любое время года. Экспериментируя с ингредиентами и заправками.

Пекинка – это универсальный продукт, который прекрасно сочетается с большим количеством вкусных продуктов. Салаты с пекинской капустой дополняют сухариками и заправляют йогуртово-горчичной заправкой, готовят их с авокадо, красной рыбой и огурцом.

Еще одним замечательным рецептом салата с пекинской капустой поделилась на своей странице в Инстаграме фудблогер Ирина Савраз.

«Делюсь красивым и вкуснейшим рецептом салата, который подойдет как к обыденному, так и к праздничному столу.

Ингредиенты требуются следующие: пекинская капуста, зеленый лук, кисломолочный сыр, майонез, помидоры и огурцы.

Огурцы нужно почистить от кожуры и порезать полукольцами. Пекинскую капусту следует нашинковать, а помидоры тоже порезать полукольцами.

Зеленый лук мелко нарезаем.

«Майонез я переложила в кондитерский мешочек», – рассказала фудблогер.

Формируем салат слоями: на тарелку сначала выкладываем пекинскую капусту, а затем кисломолочный сыр. Добавляем чёрный перец, соль и делаем майонезную сеточку.

«Майонез можно заменить сметаной», - отметила Ирина.

Следующим слоем выкладываем помидоры и огурцы. А потом снова пекинская капуста и сыр, а также майонезная сеточка. Подсаливаем и подперчиваем. Следующий слой – снова огурцы и помидоры.

Украшаем салат с пекинской капустой зеленым лучком.

«Все очень вкусно и очень легко. Всем рекомендую приготовить», - подчеркнула фудблогер.

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