Опытный огородник назвал метод как можно побороть белокрылку на капусте за одну обработку.

Об этом рассказывают на youtube-канале "Наша дача".

Белокрылка - это маленькая бабочка белого цвета, они распространяются в больших количествах, тогда они представляют опасность для всех растений, в частности капусты, на наших участках, на наших огородах.

Во-первых , они высасывают сок из растений капусты, а во-вторых, продукты их деятельности остаются на листьях, на стеблях и становятся основой для распространения сажестого гриба, и сажастый гриб в свою очередь закупоривает листья капусты, после чего растения перестают дышать и испарять влагу .

Овощи, в частности, капуста – задерживаются в развитии и в особо тяжелых случаях они могут погибнуть, поэтому нужно срочно принимать средства для уничтожения белокрылки, как только увидели ее на своих участках.

Уничтожаем белокрылку на капусте за одну обработку : 4 г препарата Теппеки разводим на 10 л воды, добавляем обязательно любой прилипач, который у вас есть, он хорошо выполняет свою роль, если будете по капусте работать.

4 грамма на 10 литров воды можете поделить его по 2 г, например, если участок невелик у дачников.

Можно добавить также для капусты на 10 литров 20 г мочевины для того, чтобы она лучше начала развиваться.

"Прилипач" обязательно нужен у нее поверхность отражающая воздушно-капельную смесь, а во-вторых "прилипач" позволяет лучше распространяться рабочему раствору степики и задерживает препарат на листовых поверхностях дольше.

Срок ожидания две недели нельзя ничего употреблять, если обработали капусту.

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