На ціни на продукти впливає низка факторів, включаючи врожайність, попит та пропозицію, логістику та енергетичні витрати.

За рік виросла ціна овочевого набору, який використовують для приготування борщу. При цьому ціни на деякі продукти (зокрема на капусту, цибулю та моркву) знизилися в 2-4 рази, тоді як картопля різко подорожчала. Найсильніше (у 5 разів) зросла вартість буряків.

Про це повідомила керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович.

Вона зазначила, що на ціни продуктів впливає ряд факторів, включаючи урожайність, попит і пропозиція, логістику та енергетичні витрати.

Порівняно з 2023 роком ціни на основні інгредієнти для приготування борщу змінилися наступним чином:

капуста подешевшала у 4 рази, з 36.5 грн/кг до 8 грн/кг;

цибуля подешевшала вдвічі, з 45 грн/кг до 26.5 грн/кг;

морква подешевшала вдвічі, з 49 грн/кг до 20 грн/кг;

буряк подорожчав у 5 разів, з 6 грн/кг до 29 грн/кг;

картопля подорожчала у 3 рази, з 6 грн/кг до 20 грн/кг.

"Ціни на сезонні овочі влітку можуть змінюватися залежно від кількох факторів: врожайність, попит і пропозиція, логістика та постачання, а також енергетичні витрати. Якщо будуть часті відключення світла, як минулого року, ціни можуть зростати через витрати на генератори для теплиць", – пояснила Попович.

Джерело: OBOZ.UA

Останні новини України:

Нагадаємо, українців попередили про зростання вартості хлібу та батону.

Як повідомляла Politeka, польський продукт завалив українські магазини, під загрозою вітчизняне виробництво.

Також писала Politeka, виробництво популярного продукту в біді, ціни повзуть вгору.