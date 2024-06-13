За рік виросла ціна овочевого набору, який використовують для приготування борщу. При цьому ціни на деякі продукти (зокрема на капусту, цибулю та моркву) знизилися в 2-4 рази, тоді як картопля різко подорожчала. Найсильніше (у 5 разів) зросла вартість буряків.
Про це повідомила керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович.
Вона зазначила, що на ціни продуктів впливає ряд факторів, включаючи урожайність, попит і пропозиція, логістику та енергетичні витрати.
Порівняно з 2023 роком ціни на основні інгредієнти для приготування борщу змінилися наступним чином:
- капуста подешевшала у 4 рази, з 36.5 грн/кг до 8 грн/кг;
- цибуля подешевшала вдвічі, з 45 грн/кг до 26.5 грн/кг;
- морква подешевшала вдвічі, з 49 грн/кг до 20 грн/кг;
- буряк подорожчав у 5 разів, з 6 грн/кг до 29 грн/кг;
- картопля подорожчала у 3 рази, з 6 грн/кг до 20 грн/кг.
"Ціни на сезонні овочі влітку можуть змінюватися залежно від кількох факторів: врожайність, попит і пропозиція, логістика та постачання, а також енергетичні витрати. Якщо будуть часті відключення світла, як минулого року, ціни можуть зростати через витрати на генератори для теплиць", – пояснила Попович.
Джерело: OBOZ.UA
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