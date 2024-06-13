На цены на продукты влияет ряд факторов, включая урожайность, спрос и предложение, логистику и энергетические затраты.

За год выросла цена овощного набора, используемого для приготовления борща. При этом цены на некоторые продукты (в частности, на капусту, лук и морковь) снизились в 2-4 раза, тогда как картофель резко подорожал. Сильнее всего (в 5 раз) возросла стоимость свеклы.

Об этом сообщила руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович.

Она отметила, что на цены на продукты влияет ряд факторов, включая урожайность, спрос и предложение, логистику и энергетические затраты.

По сравнению с 2023 годом, цены на основные ингредиенты для приготовления борща изменились следующим образом:

капуста подешевела в 4 раза, с 36.5 грн/кг до 8 грн/кг;

лук подешевел вдвое, с 45 грн/кг до 26.5 грн/кг;

морковь подешевела вдвое, с 49 грн/кг до 20 грн/кг;

свекла подорожала в 5 раз, с 6 грн/кг до 29 грн/кг;

картофель подорожал в 3 раза, с 6 грн/кг до 20 грн/кг.

"Цены на сезонные овощи летом могут изменяться в зависимости от нескольких факторов: урожайность, спрос и предложение, логистика и поставка, а также энергетические затраты. Если будут частые отключения света, как в прошлом году, цены могут расти из-за затрат на генераторы для теплиц", – объяснила Попович.

Источник: OBOZ.UA

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