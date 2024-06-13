Приготувати швидкий компост із рослинних залишків на городі дуже просто.
Як розповіли у youtube-каналі "Наша дача", можна пришвидшити отримання огранічного компосту на власній ділянці.
Так, якщо у вас є дача або інша земельна ділянка і ви вирощуєте рослини, вони витягують при вирощуванні з землі азот і інші поживні речовини, з часом земля стає трішки бідніша, родючість її знижується.
Рослини забирають багато речовин із землі, тому, для того щоб їх повернути - потрібно зробити компост.
Після косіння газону (підійдуть будь-які рослинні органічні залишки) потрібно розвести розчин "Байкал" водою. Саме за допомогою мікроорганізмів, які є в цьому препараті - ми заселяємо ефективні мікроорганізми серед рослинних залишків.
Звичайна баночка "Байкалу" 200 мл йде на 10 літрів
Чим більше розчину, тим більше мікроорганізмів почнуть розселятися в рослинних залишках і швидше вони перероблять на компост.
Виливаємо суміш Байкал і розмішуємо та поливаємо рослинні залишки.
Кілька годин має бути дуже висока температура, почнуться процеси, бактерії почнуть працювати і пришвидшуються. Значно підвищується швидкість перероблення ось цих рослинних залишків на компост.
За допомогою цього препарату буде добриво для ваших рослин, яке буде природнє та повністю органічне.
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