Приготувати швидкий компост із рослинних залишків на городі дуже просто.

Як розповіли у youtube-каналі "Наша дача", можна пришвидшити отримання огранічного компосту на власній ділянці.

Так, якщо у вас є дача або інша земельна ділянка і ви вирощуєте рослини, вони витягують при вирощуванні з землі азот і інші поживні речовини, з часом земля стає трішки бідніша, родючість її знижується.

Рослини забирають багато речовин із землі, тому, для того щоб їх повернути - потрібно зробити компост.

Після косіння газону (підійдуть будь-які рослинні органічні залишки) потрібно розвести розчин "Байкал" водою. Саме за допомогою мікроорганізмів, які є в цьому препараті - ми заселяємо ефективні мікроорганізми серед рослинних залишків.

Звичайна баночка "Байкалу" 200 мл йде на 10 літрів

Чим більше розчину, тим більше мікроорганізмів почнуть розселятися в рослинних залишках і швидше вони перероблять на компост.

Виливаємо суміш Байкал і розмішуємо та поливаємо рослинні залишки.

Кілька годин має бути дуже висока температура, почнуться процеси, бактерії почнуть працювати і пришвидшуються. Значно підвищується швидкість перероблення ось цих рослинних залишків на компост.

За допомогою цього препарату буде добриво для ваших рослин, яке буде природнє та повністю органічне.

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