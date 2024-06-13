Приготовить быстро компост из растительных остатков в огороде очень просто.
Как рассказали в youtube-канале "Наша дача", можно ускорить получение ограничительного компоста на собственном участке.
Так, если у вас есть дача или другой земельный участок и вы выращиваете растения, они извлекают при выращивании из земли азот и другие питательные вещества, со временем земля становится немного беднее, плодородность ее снижается.
Растения забирают много веществ из земли, поэтому, для того чтобы их вернуть – нужно сделать компост.
После покоса газона (подойдут любые растительные органические остатки) нужно развести раствор "Байкал" водой. Именно с помощью микроорганизмов, которые есть в этом препарате, мы заселяем эффективные микроорганизмы среди растительных остатков.
Обычная баночка "Байкала" 200 мл идет на 10 литров
Чем больше раствора, тем больше микроорганизмов начнут расселяться в растительных остатках и быстрее они переработают в компост.
Выливаем смесь Байкал и размешиваем и поливаем растительные остатки.
Несколько часов должна быть очень высокая температура, начнутся процессы, бактерии начнут работать и ускоряются. Значительно повышается скорость переработки этих растительных остатков в компост.
С помощью этого препарата будет удобрение для ваших растений, которое будет естественно и полностью органично.
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