Щоб отримати максимальну віддачу від своїх помідорів, корисно знати, який тип ви вирощуєте та чим їх потрібно удобрювати.

Дуже важливо регулярно поливати помідори , занадто мало води означає меншу кількість овочів та нестачу поживних речовин, а надмірний полив «розбавляє» смак «розбавляє» смак.

Нерівномірна подача води помідорам призводить до розшарування шкірки, яка може запліснівніти. Поливайте вранці помідори, виливаючи воду прямо на коріння.

Регулярне добриво помідорів рідкими кормами має вирішальне значення кількості і якості врожаю.

Використовуйте спеціальне добриво для помідорів, але уникайте перегодовування, оскільки це може спричинити проблеми.

Ви можете приготувати добриво для помідорів на початку літа, для цього потрібно на 2 літри молочної сироватки дайте 8 літрів води, 1 столова ложка просіяного попелу і 15 крапель йоду. Таким розчином обприскуйте помідори.

У міру дозрівання помідорів найнижче листя жовтіє, і його слід надламувати або зрізати, щоб поліпшити приплив повітря і допомогти контролювати хвороби.

У всіх типів регулярно видаляйте відмерлі або пожовклі листя, не видаляючи повністю листя на помідорах.

Наприкінці літа в деяких сортів слід зупинити, тобто відрізати головне стебло, щоб не витрачати енергію на утворення пізніх плодів помідорів, які не встигнуть розвинутися.

Дайте чотирьом помідорним кистям сформуватися на рослинах (шість на кімнатних рослинах), потім прищипніть верхівки, що ростуть.

Одна річ, яка може зіпсувати врожай помідорів, — це фітофтороз томатів, грибкове захворювання, яке процвітає у теплих та вологих умовах.

Щоб уникнути цього, розгляньте можливість вирощування стійких до хвороб сортів помідорів.

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