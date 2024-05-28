Чтобы получить максимальную отдачу от своих помидоров, полезно знать, какой тип вы выращиваете и чем их нужно удобрять.

Очень важно регулярно поливать помидоры, слишком мало воды означает меньшее количество овощей и недостаток питательных веществ, а чрезмерный полив «разбавляет» вкус.

Неравномерная подача воды помидорам приводит к расслоению кожицы, которая может заплесневеть. Поливайте помидоры утром, выливая воду прямо на корни.

Регулярное удобрение помидоров жидкими кормами имеет решающее значение для количества и качества урожая.

Используйте специальное удобрение для помидоров, но избегайте перекармливания, так как это может вызвать проблемы.

Вы можете сами приготовить подкормку для помидоров в начале лета, для этого нужно на 2 литра молочной сыворотки дайте 8 литров воды, 1 столовая ложка просеянного пепла и 15 капель йода. Таким раствором опрыскайте помидоры.

По мере созревания помидорв самые нижние листья желтеют, и их следует надламывать или срезать, чтобы улучшить приток воздуха и помочь контролировать болезни.

У всех типов регулярно удаляйте отмершие или пожелтевшие листья, не удаляя полностью листья на помидорах.

В конце лета у некоторых сортов следует «остановить», то есть отрезать главный стебель, чтобы не тратить энергию на образование поздних плодов помидоров, которые не успеют развиться.

Дайте четырем помидорным кистям сформироваться на растениях (шесть на комнатных растениях), затем прищипните растущие верхушки.

Одна вещь, которая может испортить урожай помидоров, — это фитофтороз томатов, грибковое заболевание, которое процветает в теплых и влажных условиях.

Чтобы избежать этого, рассмотрите возможность выращивания устойчивых к болезням сортов помидоров.

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