Коли ви бачите пожовтіння нових пагонів огірків, знайте, що у вас проблема, яку потрібно терміново вирішити, щоб не залишитися без урожаю.

По жовтому листі ви можете дізнатися, що ваші рослини огірків можуть страждати.

Чому листя огірка жовтіє і як вирішити проблему?

Дефіцит поживних речовин, що викликає жовте листя.

Листя ваших огірків жовтіє, якщо рослині не вистачає необхідних поживних речовин, таких як азот, залізо або магній.

Рослини огірка дуже вимогливі до харчування і потребують поживних речовин для росту та процвітання. Добре удобрений ґрунт допоможе вашим огіркам зробити нове листя замість старих і старіючих.

Огіркам потрібні поживні речовини для хлорофілу для поглинання світла, необхідний для фотосинтезу.

Без достатньої кількості хлорофілу фотосинтез припиняється, і ваша рослина не може перетворювати сонячне світло на енергію.

Пожовтіння листя огірків – перша ознака того, що процес фотосинтезу порушений.

Як це виправити: Годувати та удобрювати.

Завжди краще встановити базовий рівень, перш ніж намагатись вирішити проблему. В ідеалі ви проведете аналіз ґрунту, щоб виявити недоліки та внести поживні речовини в міру необхідності.

Причиною жовтого листя на огірках може бути неправильний полив - занадто багато або недостатньо.

Грунт не дренує і не утримує вологу: Простіше кажучи, переконайтеся, що ваші огірки ростуть у ґрунті з рівномірною вологістю. Заболочені рослини – одна з основних причин пожовтіння листя огірків.

Ураження рослин огірка шкідниками, що висмоктують сік, такі як попелиця, білокрилка та павутинний кліщ, можуть спричинити пожовтіння листя огірка.

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