Редис — это простой в выращивании корнеплод, который подходит как для весеннего, так и для осеннего сбора урожая.

Для лучшего роста редис предпочитает плодородные, хорошо дренированные, глубокие песчаные почвы, богатые органическими веществами.

Редис плохо конкурирует с сорняками. Борьба с сорняками особенно важна во время прорастания и раннего укоренения, когда рост растений замедляется.

Избегайте глубокой культивации вокруг растений, так как обрезка и повреждение корней редиса повлияют на рост и урожайность.

Весенний урожай редиса можно сажать очень рано: начните сеять семена за три-шесть недель до средней даты последних заморозков в вашем регионе. Для получения непрерывного урожая каждую неделю сейте дополнительные ряды.

Почва для редиса должна быть плодородной, легкой и хорошо дренированной, чтобы редис мог полностью раскрыть свой потенциал. Для успешного выращивания редиса в тяжелую глинистую почву необходимо добавить большое количество компоста.

Чтобы получить осенний урожай, начните сеять семена за четыре-шесть недель до средней даты первых заморозков. Продолжать еженедельные посевы можно примерно в течение месяца.

Редису требуется постоянная влажность, чтобы он не стал жестким и неприятным на вкус.

Чтобы избежать проблем с вредителями редиса до того, как они появятся, накройте урожай плавающим укрытием рядов сразу после посадки семян.

Покрытие рядов редиса пропускает свет и воду, не пропуская насекомых, поэтому насекомые никогда не смогут повредить ваш урожай.

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