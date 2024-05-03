Некоторые огородники и садоводы неоднократно сталкивались с проблемой, когда вроде бы все делают правильно, но урожай помидоров, огурцов и других овощей отнюдь не самый лучший – решение есть.

Почему не растут помидоры и что делать рассказала фермер из Одесской области Светлана Павлюк.

Так, по словам хозяйки, многим знакома проблема, что один и тот же сорт в разных местах растет по разному.

"Почему так? Будто купили такой же сорт, например томатов, как у знакомой, то у нее кусты ломаются от плодов, а у меня фига с маком, да еще и не вкусная», - описывает знакомую многим ситуацию фермер.

И на эти вопросы есть ответ. Причина в почве, составе воды и уходе – она разная.

«Кажется всего три пунктика, а значение и влияние они имеют огромное. Например, я, моя мама и моя сестра сажаем одинаковые сорта томатов и при чем еще в одной деревне, а вкусовые качества и урожайность у всех нас разная», - рассказала фермер о своем опыте.

Как максимально увеличить урожай помидоров

По словам хозяйки, это все потому, что подходит одному может не подойти другому. Все методы ухода и выращивания необходимо пробовать, тестировать, экспериментировать.

«Но пробовать, тестировать, экспериментировать нужно с умом. Потому что земля и вода может быть у вас в идеальном состоянии, а не правильное хаотическое использование средств по уходу за растениями, может с годами приветствовать непригодность участка для дальнейшего использования», - предупредила фермер.

Как максимально увеличить урожай помидоров

Своим опытом решили поделиться и другие хозяйки:

«Я сажала на двух огородах одновременно, на одном все что может быть, что-то ест и огурцы и помидоры, болеют без конца, обрабатываю постоянно, а на другом все хорошо, еще ни разу не брызгала от вредителей, и болезней томаты и огурцы, но капусту подъедают. Вся рассада мною посажена, но вот такой эффект»,

«Моя мама сажала карликовые сорта, а вымахивало такое, что нужно было подвязывать еще и подпирать»,

«Энергетика человека тоже влияет, как ни крути».

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