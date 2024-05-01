Досвідчена господиня розповіла, як догодити грядкам з помідорами, щоб вони подарували найбільший і найсмачніший врожай.

Для того, щоб виростити гарний врожай помідорів, слід мати на увазі, що ця рослина любить пікірування/перевалювання

«І добре по стеблу пускають нові молоді корінчики, але при умові дотримання правильної агротехніки», - розповіла фермерка і актора блогу «My griadka.ua».

За словами фермерки, не можна допускати різкого зниження або підвищення температури, будь-яке коливання це стрес для помідорів.

«Оптимальна температура в межах 18-20С. Теж саме стосується температури води. Холодна вода це також стрес. Оптимальна середня температура води +/- 20С», - зазначила пані Світлана Павлюк.

Правила пікірування помідорів.

Пікірування для рослин це також стрес, підкреслила господиня.

«Якщо після пікірування в полив додати будь який укорінювач, то помідори тільки подякують. Укорінювач допоможе вивести рослину із стану стресу і простимулює ріст нових корінчиків», - поділилася порадою фермерка.

Також господиня закликає не переливати помідори, адже така помилка пртзведе до загнивання коренів.

Також ще одна важливе правило у вирощуванні помідорів – якісний торф.

Підкреслимо, що пікірування необхідне, щоб помідору не було тісно і щоб рослина отримувала необхідну кількість корисних речовин.

Правила пікірування помідорів.

Час пікіровки розсади настає через 2-3 тижні після посіву. Саджанці томатів, особливо якщо вони встигли витягнутися, заглиблюють у свіжий ґрунт до самих сім'ядольних листочків.

Останні новини України:

Як виростити максимальний урожай помідорів: розкрито секрет.

Як правильно виростити перець на розсаду: поради професіоналів.

Отримаєте небувалий урожай перцю, огірків і помідорів: як дешево зробити добрива.