Опытная хозяйка рассказала, как угодить грядкам с помидорами, чтобы они подарили самый большой и вкусный урожай.

Для того, чтобы вырастить хороший урожай помидоров, следует иметь в виду, что это растение любит пикирование/перевалку.

«И хорошо по стеблю пускают новые молодые корешки, но при условии соблюдения правильной агротехники», – рассказала фермер и актера блога «My griadka.ua».

По словам фермера, нельзя допускать резкого понижения или повышения температуры, любое колебание - это стресс для помидоров.

"Оптимальная температура в пределах 18-20С. То же касается температуры воды. Холодная вода это тоже стресс. Оптимальная средняя температура воды +/- 20С", - отметила Светлана Павлюк.

Правила пикирования помидоров.

Пикирование для растений это тоже стресс, подчеркнула хозяйка.

«Если после пикирования в полив добавить любой укоренитель, то помидоры только поблагодарят. Укоренитель поможет вывести растение из состояния стресса и простимулирует рост новых корешков», - поделилась советом фермер.

Также хозяйка призывает не переливать помидоры, ведь такая ошибка приведет к загниванию корней.

Также еще одно важное правило в выращивании помидоров – качественный торф.

Подчеркнем, что пикирование необходимо, чтобы помидору не было тесно и чтобы растение получало необходимое количество полезных веществ.

Правила пикирования помидоров.

Время пикировки рассады наступает через 2-3 недели после посева. Саженцы томатов, особенно если они успели вытянуться, углубляют в свежую почву до семядольных листочков.

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