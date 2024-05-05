Опытная хозяйка назвала сорт огурцов, который отлично подходит для выращивания в открытом грунте.

Выращивая огурцы, необходимо правильно подобрать сорт, в зависимости от климатических условий и вкусовых желаний.

Некоторые огурцы будут идеальны для консервирования, а другие будут максимально вкусными в салатах.

Также современные огородники, дачники и фермеры могут выбрать среди сортов огурцов именно те, которые лучше всего подходят для выращивания в открытом грунте.

Как вырастить огурцы в открытом грунте.

К примеру, это Аккорд, Нежинский дар, Герцог, Амур и другие. О своем любимом сорте огурцов для выращивания на открытом грунте рассказала и фермер Юлия.

«Уже где-то несколько лет мы сажали огурчики только в теплицу, потому что так и раньше урожай убирали и дольше. Но в этом году рассады было много, поэтому решили вырастить в открытом грунте огурец Шакти. А он как раз не капризный, так что можно выращивать без опоры», - рассказывала Юлия на своей странице в Инстаграм.

На рассаду огурцы посеяли в мае, а когда уже выросли 1, 2 настоящих листочка, высадили в открытый грунт на расстоянии 50 см.

«Рассаду поливала почти каждый день, а уж когда огурчики подросли – то не всегда успеваем. Но урожай нас поразил», - рассказала хозяйка.

Как вырастить огурцы в открытом грунте.

По ее словам, такие огурцы хорошей формы не горчат и не пустые. Идеально подходят для консервирования и засолки.

«Это идеальный вариант для открытого грунта. Спрос на такие огурцы всегда больше, потому что не у всех есть теплица, а иметь вкусные и хрустящие огурчики хочется», - рассказала фермер.

Отметим, что грунт для выращивания огурцов должна быть достаточно легкой, суглинистой или супесчаной. Кислотность посадочного субстрата должна быть в пределах 6,0-7,0.

Если на участке тяжелые почвы, перед выращиванием огурцов необходимо внести разрыхлители, например песок.

Высадка рассады огурцов обеспечивает 100% заполнение посадочных ям, так что в каждую лунку высаживают по одному растению.

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