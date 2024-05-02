Для того, щоб захистити помідори і огірки від хвороб і після всіх старань отримати великий урожай можна скористатися простим, дешевим, але дієвим і перевіреним роками способом.

Кожен городник і садівник знає, що при вирощуванні помідорів, огірків та інших овочів необхідно дбати не тільки про температурний режим, правильним полив, добрива, але й про профілактику хвороб.

У досвідчених госпрдарів є свої різні методи боротьби з хворобами помідорів і огірків, але не всі знають, що дієвим способом є сироватка і йод.

«Сироватка та йод - природні ліки для томатів і огірків», - розповіла фермерка і авторка каналу «My griadka.ua» Світлана Павлюк.

Як захистити помідори і огірки від хвороб.

За її словами, основою такого поєдннання є лікування і профілактика таких хвороб, як фітофтора на томатах і борошнистої роси на огірках. Кисле середовище сироватки пригнічує розвиток на рослині хвороботворних бактерій і грибків, а йод має виражену протимікробну дію

«Листя покриваються своєрідною плівкою, і грибок на них не проростає», - розповіла пані Світлана.

Також господиня поділилася рецептом приготування такого розчину, про який колись їмі розповів агроном: 7л - свіжої сироватки, 3л – води, 15крапель – йоду.

Як захистити помідори і огірки від хвороб.

Розчин необхідно процідити, щоб обприскувач не забився.

«Таким розчином ми обрабляємо томати в розсаді та в теплиці один раз на тиждень. І, чесно кажучи, результат помітний коли ми робимо обробку регулярно, а не коли надумали», - розповіла фермерка.

Для більш дієвого результату також чередується з іншими біофунгіцидами з іншими властивостями, які в комплексі впливають на інші види хвороб.

Також господиня зазначила, що розчин з сировотки і йоду ще й найдешевший серед тих, яким обробляють помідори і огірки для захисту від хвороб.

У коментарях підписники на сторінку Світлани зазначають, що цей спосіб дійсно дієвий але користуватися ним необхідно з обережністю.

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