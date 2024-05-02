Для того, чтобы защитить помидоры и огурцы от болезней и после всех стараний получить большой урожай можно воспользоваться простым, дешевым, но действенным и проверенным годами способом.

Каждый огородник и садовод знает, что при выращивании помидоров, огурцов и других овощей необходимо заботиться не только о температурном режиме, правильном поливе, удобрениях, но и о профилактике болезней.

У опытных хозяев есть свои разные методы борьбы с болезнями помидоров и огурцов, но не все знают, что действенным способом являются сыворотка и йод.

«Сыворотка и йод – природное лекарство для томатов и огурцов», – рассказала фермер и автор канала «My griadka.ua» Светлана Павлюк.

Как защитить помидоры и огурцы от болезней.

По ее словам, основой такого сочетания является лечение и профилактика таких болезней как фитофтора на томатах и ​​мучнистой росы на огурцах. Кислая среда сыворотки подавляет развитие на растении болезнетворных бактерий и грибков, а йод оказывает выраженное противомикробное действие.

«Листья покрываются своеобразной пленкой, и грибок на них не прорастает», - рассказала Светлана.

Также хозяйка поделилась рецептом приготовления такого раствора, о котором когда-то ими рассказал агроном: 7л – свежей сыворотки, 3л – воды, 15 капель – йода.

Как защитить помидоры и огурцы от болезней

Раствор необходимо процедить, чтобы опрыскиватель не забился.

«Таким раствором мы обрабатываем томаты в рассаде и теплице один раз в неделю. И, честно говоря, результат заметен, когда мы делаем обработку регулярно, а не когда надумали», - рассказала фермерка.

Для более эффективного результата также чередуется с другими биофунгицидами с другими качествами, которые в комплексе оказывают влияние на другие виды заболеваний.

Также хозяйка отметила, что раствор из сыворотки и йода еще и самый дешевый среди тех, которым возделывают помидоры и огурцы для защиты от болезней.

В комментариях подписчики на страницу Светланы отмечают, что этот способ доверительно действенный, но пользоваться им необходимо с осторожностью.

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