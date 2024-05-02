Редиска - це простий у вирощуванні коренеплід, який підходить як для весняного, так і для осіннього збирання врожаю.

Для кращого зростання редиску віддає перевагу родючим, добре дренованим, глибоким піщаним грунтам, багатим на органічні речовини.

Редиска погано конкурує з бур'янами. Боротьба з бур'янами особливо важлива під час проростання та раннього вкорінення, коли зростання рослин сповільнюється.

Уникайте глибокої культивації навколо рослин, тому що обрізання та пошкодження коренів редиса вплинуть на ріст та врожайність.

Весняний урожай редиски можна садити дуже рано: почніть сіяти насіння за три-шість тижнів до середньої дати останніх заморозків у вашому регіоні. Для отримання безперервного врожаю щотижня сійте додаткові лави.

Грунт для редиски має бути родючим, легким і добре дренованим, щоб редиска могла повністю розкрити свій потенціал. Для успішного вирощування редису у важкий глинистий ґрунт необхідно додати велику кількість компосту.

Щоб отримати осінній урожай, почніть сіяти насіння за чотири-шість тижнів до середньої дати перших заморозків. Продовжувати щотижневі посіви можна приблизно протягом місяця.

Редису потрібна постійна вологість, щоб вона не стала жорсткою і неприємною на смак.

Щоб уникнути проблем із шкідниками редис до того, як вони з'являться, накрийте урожай плаваючим укриттям рядів відразу після посадки насіння.

Покриття рядів редис пропускає світло та воду, не пропускаючи комах, тому комахи ніколи не зможуть пошкодити ваш урожай.

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