Когда вы видите пожелтение новых побегов огурцов, знайте, что у вас проблема, которую нужно срочно решить чтобы не остаться без урожая.

По желтым листьям вы можете узнаеть, что ваши растения огурцов могут страдать.

Почему листья огурца желтеют и как решить проблему?

Дефицит питательных веществ, вызывающий желтые листья.

Листья ваших огурцов желтеют, если растению не хватает необходимых питательных веществ, таких как азот, железо или магний.

Растения огурца очень требовательны к питанию и нуждаются в питательных веществах для роста и процветания. Хорошо удобренная почва поможет вашим огурцам произвести новые листья взамен старых и стареющих.

Огурцам нужны питательные вещества для производства хлорофилла для поглощения света, который необходим для фотосинтеза.

Без достаточного количества хлорофилла фотосинтез прекращается, и ваше растение не может превращать солнечный свет в энергию.

Пожелтение листьев огурцов — первый признак того, что процесс фотосинтеза нарушен.

Как это исправить: Кормить и удобрять.

Всегда лучше установить базовый уровень, прежде чем пытаться решить проблему. В идеале вы проведете анализ почвы, чтобы выявить недостатки и внести питательные вещества по мере необходимости.

Причиной желтых листьев на огурцах может быть неправильный полив – слишком много или недостаточно.

Почва не дренирует и не удерживает влагу: Проще говоря, убедитесь, что ваши огурцы растут в почве с равномерной влажностью. Заболоченные растения – одна из основных причин пожелтения листьев огурцов.

Поражение растений огурца вредителями, высасывающие сок, такие как тля, белокрылка и паутинный клещ, могут вызвать пожелтение листьев огурца.

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