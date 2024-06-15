Сучасні препарати суттєво знижують популяцію попелиці, молі, білокрилки та інших шкідників, основна умова для збереження врожаю – своєчасне застосування інсектицидів.

Капуста часто піддається атакам різних шкідників, які харчуються її соком, поїдають листя та погіршують якість урожаю. Щоб захистити капусту, важливо використати якісні інсектициди.

Попелиці та блішки пошкоджують капусту, редис, ріпу та брукву. Ці маленькі комахи (до 2-3 мм) завдають значної шкоди. Попелиця викликає засихання і скручування листя, а капустяні блішки вигризають листя, залишаючи мереживні візерунки. Додатково равлики також шкодять капусті, поїдаючи її.

Коричнево-жовтий метелик з плямистими крилами, капустяна совка. Гусениці першого покоління шкодять капустяним та зернобобовим культурам, другого — цукровому буряку та капусті середніх та пізніх сортів. Ознаки активності включають скелетування нижньої частини листя та отвори неправильної форми. Проти совки використовують інсектициди Ампліго, Проклейм, Прованто Профі.

Красивий білий метелик з чорними плямами на крилах, чиї гусениці виїдають листя, залишаючи тільки прожилки, капустянку. Ознаки активності включають павутинні пояски та екскременти на рослинах. Для боротьби з капусницею використовують Ампліго та біоінсектицид Актофіт.

Світла дрібна комаха (до 1,8 мм), схожа на метелика, білокрилка. Вона висмоктує сік рослин та переносить вірусні захворювання. Ознаки активності включають липку медову росу, білий наліт та пожовтіння листя. Проти білокрилки застосовують Актару, Актеллік, Енжіо, Вертімек.

Захищати капусту потрібно ще до посадки та протягом усієї вегетації:

Розсаду замочують у розчині Актари, Антихруща або Матадора, або проливають ґрунт розчином Твікса перед посадкою.

На етапі 5-6 листків обприскують рослини Енжіо, Прованто Вернал чи Прованто Максі.

У фазу утворення качанів застосовують Проклейм, Матч або Прованто Профі.

Повторно обробляють капусту від лускокрилих з огляду на інструкцію до конкретного засобу.

За 10 днів до збирання врожаю обробляють капусту фунгіцидом Квадріс.

Для підвищення стійкості до несприятливих умов капусту 2-3 рази на сезон підгодовують біологічним добривом Ізабіон.

Останні новини України:

Коли і як висаджувати помідори у відкритий ґрунт – секрети досвідчених городників.

Як успішно виростити цвітну капусту вдома: головні секрети.

Великий урожай перцю гарантовано: господиня розкрила секрет міцної розсади.