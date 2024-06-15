Современные препараты существенно снижают популяцию тли, моли, белокрылки и других вредителей, основное условие для сохранения урожая — своевременное применение инсектицидов,

Капуста часто подвергается атакам различных вредителей, которые питаются её соком, поедают листья и ухудшают качество урожая. Чтобы защитить капусту, важно использовать качественные инсектициды.

Тля и блошки повреждают капусту, редис, репу и брюкву. Эти маленькие насекомые (до 2-3 мм) наносят значительный вред. Тля вызывает засыхание и скручивание листьев, а капустные блошки выгрызают листья, оставляя кружевные узоры. Дополнительно, улитки также вредят капусте, поедая её.

Коричнево-желтая бабочка с пятнистыми крыльями, капустная совка. Гусеницы первого поколения вредят капустным и зернобобовым культурам, второго — сахарной свекле и капусте средних и поздних сортов. Признаки активности включают скелетирование нижней части листьев и отверстия неправильной формы. Против совки используют инсектициды Амплиго, Проклейм, Прованто Профи.

Красивая белая бабочка с черными пятнами на крыльях, чьи гусеницы выедают листья, оставляя только прожилки, капустница. Признаки активности включают паутинные пояски и экскременты на растениях. Для борьбы с капустницей используют Амплиго и биоинсектицид Актофит.

Светлое мелкое насекомое (до 1,8 мм), похожее на бабочку, белокрилка. Она высасывает сок растений и переносит вирусные заболевания. Признаки активности включают липкую медовую росу, белый налет и пожелтение листьев. Против белокрылки применяют Актару, Актеллик, Энжио, Вертимек.

Защищать капусту нужно ещё до посадки и в течение всей вегетации:

Рассаду замачивают в растворе Актары, Антихруща или Матадора, либо проливают почву раствором Твикса перед посадкой.

На этапе 5-6 листков опрыскивают растения Энжио, Прованто Вернал или Прованто Макси.

В фазу образования кочанов применяют Проклейм, Матч или Прованто Профи.

Повторно обрабатывают капусту от чешуекрылых, учитывая инструкцию к конкретному средству.

За 10 дней до сбора урожая обрабатывают капусту фунгицидом Квадрис.

Для повышения устойчивости к неблагоприятным условиям капусту 2-3 раза за сезон подкармливают биологическим удобрением Изабион.

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