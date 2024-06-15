Мобільний оператор «Київстар» оголосив про зміни, які вступили у дію з 13 червня і кого з абонентів вони торкнуться.

У новій заяві «Київстар» оголосив, що контрактні абоненти та деякі бізнес-клієнти Київстар зможуть підключити акційні Суперсили.

А саме - Суперсила. Дзвінки безлім; Суперсила. SMS безлім; Суперсила. Інтернет безлім.

"Ви зможете перевірити, чи ці Суперсили доступні для вашого тарифу, та підключити їх без жодних доплат з 13 червня 2024 року по 31 грудня 2024 року", - кажуть у «Київстар».

Підключення здійснюється через «Мій Київстар».

Також мобільний оператор звертає увагу своїх абонентів на те, що, якщо вони вже користуються Суперсилою 15 ГБ, то вона буде змінена на нову Суперсилу Інтернет безлім. У той же час Суперсила 300 SMS по Україні буде змінена на Суперсилу SMS безлім.

Ці акційні Суперсили будуть діяти до 31 січня 2025-го року включно.

Додамо, що з 13 червня почали діяти ще одні зміни для абонентів "Київстар". Так, користувачі деяких тарифів тепер матимуть можливість дзвонити за умовами тарифу на номери Індії, Бельгії, Іспанії, Італії, Канади, Молдови, Німеччини, Польщі, Румунії, США, Чехії, Норвегії та Швеції.

Однак треба мати на у вазі, що натомість з переліку країн у тарифі будуть видалені Узбекистан, Ізраїль та Китай.

«Це пов’язано з низьким попитом на дзвінки в ці країни», - пояснили в «Київстар».

Абонентів попередили, що тепер дзвінки в Ізраїль та Узбекистан можна буде здійснювати за 20 грн/20 хв, у Китай — за 20 грн/5 хв.

Однак можливість заощадити є – абоненти «Київстар» можуть окремо замовити послуги Світ чекає — Ізраїль та Світ чекає — Узбекистан.

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