Мобильный оператор «Киевстар» объявил об изменениях, которые вступили в действие с 13 июня и кого из абонентов они коснутся.

В новом заявлении Киевстар объявил, что контрактные абоненты и некоторые бизнес-клиенты Киевстар смогут подключить акционные Суперсилы.

А именно – Суперсила. Звонки безлим; Суперсила. SMS безлим; Суперсила. Интернет безлим.

"Вы сможете проверить, доступны ли эти Суперсилы для вашего тарифа, и подключить их без каких-либо доплат с 13 июня 2024 года по 31 декабря 2024 года", - говорят в «Киевстар».

Подключение производится через «Мой Киевстар».

Также мобильный оператор обращает внимание своих абонентов на то, что, если они уже пользуются Суперсилой 15 ГБ, то она будет изменена на новую Суперсилу Интернет безлим. В то же время, Суперсила 300 SMS по Украине будет изменена на Суперсилу SMS безлим.

Эти акционные Суперсилы будут действовать до 31 января 2025 года включительно.

С 13 июня начали действовать еще одни изменения для абонентов "Киевстар". Так, пользователи некоторых тарифов теперь получат возможность звонить по условиям тарифа на номера Индии, Бельгии, Испании, Италии, Канады, Молдовы, Германии, Польши, Румынии, США, Чехии, Норвегии и Швеции.

Однако нужно иметь в виду, что из перечня стран в тарифе будут удалены Узбекистан, Израиль и Китай.

«Это связано с низким спросом на звонки в эти страны», – объяснили в «Киевстар».

Абонентов предупредили, что теперь звонки в Израиль и Узбекистан можно будет совершать за 20 грн/20 мин, в Китай – за 20 грн/5 мин.

Однако возможность сэкономить есть – абоненты «Киевстар» могут отдельно заказать услуги Мир ждет – Израиль и Мир ждет – Узбекистан.

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