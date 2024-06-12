Цвітна капуста добре росте після огірків, картоплі та бобових, після інших видів капусти росте погано, посадки можна ущільнити зеленню чи салатом.

Цвітна капуста любить вологу, але не терпить надлишку води. У спеку їй потрібно до відра води на добу. Оптимальна температура для зростання – від 7 до 20 градусів. При 30 градусах та нерегулярному поливанні головки капусти можуть не сформуватися або розсипатися. Вона добре росте на освітлених ділянках, але може обходитися без великої кількості сонячного світла.

Грунт повинен бути родючим, удобреним напівперепрілим гноєм (2 кг на квадратний метр) і мінеральними добривами. На квадратний метр вноситься склянка деревної золи, столова ложка суперфосфату та нітрофоски. Добрива закладають на глибину 12-15 см. Можна вносити добрива безпосередньо в кожну лунку (по півлітровій банці перегною та столовій ложці золи).

Викопується траншея завглибшки на одну лопату. Землю викладають уздовж брівки, потім виймають другий шар ґрунту та засипають його в траншею. Зверху - суміш компосту або перегною з торфом.

Насіння знезаражують, витримавши 30 хвилин у розчині марганцівки, потім підгодовують розчином золи (1 ложка на склянку води) протягом 12 годин. Насіння пророщують або сіють у ґрунт.

Відстань між рядами - 50-60 см, між рослинами в ряду - 35 см. Рослина поглиблюють до першого справжнього листка, коріння щільно притискають ґрунтом. Після посадки під кожну рослину виливають літр води.

Цвітна капуста добре росте після огірків, картоплі та бобових. Після інших видів капусти росте погано. Посадки можна ущільнити зеленню чи салатом.

Кожні 10 днів капусту підгодовують мінеральними добривами, своєчасно поливають, розпушують і мульчують міжряддя. Перше підживлення проводять, коли розсада приживеться. У посушливу погоду найкраще використовувати водні розчини мінеральних добрив або розчин гною.

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