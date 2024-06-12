Цветная капуста хорошо растет после огурцов, картофеля и бобовых, после других видов капусты растет плохо, посадки можно уплотнить зеленью или салатом.

Цветная капуста любит влагу, но не терпит переизбытка воды. В жару ей требуется до ведра воды в сутки. Оптимальная температура для роста — от 7 до 20 градусов. При 30 градусах и нерегулярном поливе головки капусты могут не сформироваться или рассыпаться. Она хорошо растет на освещенных участках, но может обходиться и без большого количества солнечного света.

Почва должна быть плодородной, удобренной полуперепревшим навозом (2 кг на квадратный метр) и минеральными удобрениями. На квадратный метр вносится стакан древесной золы, столовая ложка суперфосфата и нитрофоски. Удобрения закладывают на глубину 12-15 см. Можно вносить удобрения непосредственно в каждую лунку (по пол-литровой банке перегноя и столовой ложке золы).

Выкапывается траншея глубиной на одну лопату. Землю выкладывают вдоль бровки, затем вынимают второй слой грунта и засыпают его в траншею. Сверху — смесь компоста или перегноя с торфом.

Семена обеззараживают, выдержав 30 минут в растворе марганцовки, затем подкармливают раствором золы (1 ложка на стакан воды) в течение 12 часов. Семена проращивают или сеют в грунт.

Расстояние между рядами — 50-60 см, между растениями в ряду — 35 см. Растение углубляют до первого настоящего листа, корни плотно прижимают почвой. После посадки под каждое растение выливают литр воды.

Цветная капуста хорошо растет после огурцов, картофеля и бобовых. После других видов капусты растет плохо. Посадки можно уплотнить зеленью или салатом.

Каждые 10 дней капусту подкармливают минеральными удобрениями, своевременно поливают, разрыхляют и мульчируют междурядья. Первую подкормку проводят, когда рассада приживется. В засушливую погоду лучше использовать водные растворы минеральных удобрений или раствор навоза.

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