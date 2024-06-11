Тарифи на електроенергію збільшилися, у компанії YASNO повідомили українців, коли вони почнуть отримувати рахунки з урахуванням нової вартості.

В «YASNO» зробили нову заяву на тлі підвищення тарифів за світло, пише Politeka.net.

В компанії наголосили, що новий тариф на електроенергію вступив у силу з 1-го червня.

«Тому рахунки за травень, які ви отримаєте цього місяця, ще будуть зі старими цінами, тобто 2,64 грн за кВт⋅год. А за червень, що надійдуть вам у липні — з новими», - пояснили в «YASNO».

Також українцям нагадали, що дізнатися суму до сплати можна через онлайн-сервіси «YASNO», в тому числі у чатботі у вайбері чи телеграмі, а також у мобільному застосунку.

Нагадаємо, новий тариф на електроенергію для населення - 4,32 грн/кВт-год.

Додамо, що в «YASNO» на тлі відключень електроенергіє нагадали споживачам, що це не вони вводять графіки.

«Вимушені знеструмлення здійснює ваш оператор системи розподілу (ОСР). Він керується обмеженнями НЕК "Укренерго" та відповідно до них формує графіки стабілізаційних відключень», - наголошують в «YASNO».

Нагадаємо, раніше в Уряді запевнили, що новий тариф на електроенергію 4,32 грн/кВт-год не покриває ринкову вартість, яка на сьогодні становить 7−8 грн/кВт-год.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми встановили тариф 4,32 виходячи з найдешевшої собівартості Енергоатому та Укргідроенерго. Плюс входить собівартість доставки людям з двох компонентів», - заявив Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що це найнижча собівартість найдешевшої електроенергії, яка є у державі і яка сьогодні доступна.

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