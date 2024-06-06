Українці, які зіткнулися з такими проблемами звертаються до «ДТЕК» з проханням зменшити час відключення.
«Друзі, бачимо від жителів деяких сучасних багатоповерхових новобудов прохання зменшити час відключення світла для таких будинків, у яких всі комунікації залежать від електрики», - повідомили в «ДТЕК Київські електромережі».
Енергетики відповіли, чи можна новобудови, у яких все на електриці, відключати менше.
«Ми не можемо виключати будинки вибірково», - засмутили в «ДТЕК Київські електромережі» споживачів.
В «ДТЕК» також наголосили, що відключаються не будинки, а лінії, від яких вони живляться.
«Починаючи з 2022 року, ми радимо ОСББ та керуючим компаніям знайти альтернативні джерела живлення, щоб забезпечити безперебійну роботу насосів і підтримку систем водопостачання та опалення у новобудовах під час відключень», - пояснили в «ДТЕК».
У свою чергу мешканці будинків на електриці запевняють, що альтернативні джерела живлення не зможуть вирішити проблему:
«Які альтернативні джерела живлення для того, щоб готувати їжу в новобудовах на електроплитах?
Ні один генератор не витримає, якщо всі одночасно включать електро плити, бо звичайно ніякі генератори не будуть працювати цілодобово!»,
«А підкажіть, чи можна і як підключити альтернативне живлення для окремого під'їзду, або на 5-7 квартир? Які є варіанти для проходження зимового періоду, якщо не буде ні світла, ні опалення ні гарячої води? Якщо вельмишановна влада цим займатися не буде?».
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