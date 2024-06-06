В багатьох будинках, особливо новобудовах, на тлі нових вимкнень електроенергії ситуація особливо важка, адже всі комунікації залежать саме від електропостачання.

Українці, які зіткнулися з такими проблемами звертаються до «ДТЕК» з проханням зменшити час відключення.

«Друзі, бачимо від жителів деяких сучасних багатоповерхових новобудов прохання зменшити час відключення світла для таких будинків, у яких всі комунікації залежать від електрики», - повідомили в «ДТЕК Київські електромережі».

Енергетики відповіли, чи можна новобудови, у яких все на електриці, відключати менше.

«Ми не можемо виключати будинки вибірково», - засмутили в «ДТЕК Київські електромережі» споживачів.

В «ДТЕК» також наголосили, що відключаються не будинки, а лінії, від яких вони живляться.

«Починаючи з 2022 року, ми радимо ОСББ та керуючим компаніям знайти альтернативні джерела живлення, щоб забезпечити безперебійну роботу насосів і підтримку систем водопостачання та опалення у новобудовах під час відключень», - пояснили в «ДТЕК».

У свою чергу мешканці будинків на електриці запевняють, що альтернативні джерела живлення не зможуть вирішити проблему:

«Які альтернативні джерела живлення для того, щоб готувати їжу в новобудовах на електроплитах?

Ні один генератор не витримає, якщо всі одночасно включать електро плити, бо звичайно ніякі генератори не будуть працювати цілодобово!»,

«А підкажіть, чи можна і як підключити альтернативне живлення для окремого під'їзду, або на 5-7 квартир? Які є варіанти для проходження зимового періоду, якщо не буде ні світла, ні опалення ні гарячої води? Якщо вельмишановна влада цим займатися не буде?».

Останні новини України:

Вимикають світло більше, ніж іншим: в "Yasno" зізналися, кому не пощастить.

"Світла не буде добу?": в "ДТЕК" відповіли, до чого готуватись.

Стане легше: в "Укренерго" обнадіяли, коли відключатимуть світло рідше.