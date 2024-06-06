Во многих домах, особенно в новостройках, на фоне новых отключений электроэнергии ситуация особенно тяжелая, ведь все коммуникации зависят именно от электроснабжения.

Украинцы, которые столкнулись с такими проблемами, обращаются в «ДТЭК» с просьбой уменьшить время отключения.

«Друзья, видим от жителей некоторых современных многоэтажных новостроек просьбу уменьшить время отключения света для таких домов, в которых все коммуникации зависят от электричества», – сообщили в «ДТЭК Киевские электросети».

Энергетики ответили, можно ли новостройки, в которых все на электричестве, отключать меньше.

«Мы не можем выключать дома выборочно», – огорчили в «ДТЭК Киевские электросети» потребителей.

В ДТЭК также подчеркнули, что отключаются не дома, а линии, от которых они питаются.

«Начиная с 2022 года мы советуем ОСББ и управляющим компаниям найти альтернативные источники питания, чтобы обеспечить бесперебойную работу насосов и поддержку систем водоснабжения и отопления в новостройках во время отключений», - пояснили в «ДТЭК».

В свою очередь жильцы домов на электричестве уверяют, что альтернативные источники питания не смогут решить проблему:

"Какие альтернативные источники питания для того, чтобы готовить пищу в новостройках на электроплитах?

Ни один генератор не выдержит, если все одновременно включат электро плиты, потому что, конечно, никакие генераторы не будут работать круглосуточно!»,

«А подскажите, можно ли и как подключить альтернативное питание для отдельного подъезда или на 5-7 квартир? Какие варианты для прохождения зимнего периода, если не будет ни света, ни отопления ни горячей воды? Если уважаемая власть этим заниматься не будет?» .

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