Тарифы на электроэнергию увеличились, в компании YASNO сообщили украинцам, когда они начнут получать счета с учетом новой стоимости.

В YASNO сделали новое заявление на фоне повышения тарифов за свет, пишет Politeka.net.

В компании подчеркнули, что новый тариф на электроэнергию вступил в силу с 1 июня.

«Поэтому счета за май, которые вы получите в этом месяце, еще будут со старыми ценами, то есть 2,64 грн за кВт/ч. А за июнь, которые придут вам в июле, с новыми», - объяснили в «YASNO».

Также украинцам напомнили, что узнать сумму к оплате можно через онлайн-сервисы YASNO, в том числе в чатботе в вайбере или телеграмме, а также в мобильном приложении.

Напомним, новый тариф на электроэнергию для населения – 4,32 грн/кВт-час.

Добавим, что в YASNO на фоне отключений электроэнергия напомнили потребителям, что это не они вводят графики.

«Вынужденные обесточения осуществляет ваш оператор системы распределения (ОСР). Он руководствуется ограничениями НЭК "Укрэнерго" и в соответствии с ними формирует графики стабилизационных отключений», - подчеркивают в YASNO.

Напомним, ранее в Правительстве заверили, что новый тариф на электроэнергию 4,32 грн/кВт-ч не покрывает рыночную стоимость, которая на сегодняшний день составляет 7-8 грн/кВт-ч.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Мы установили тариф 4,32 исходя из самой дешевой себестоимости Энергоатома и Укргидроэнерго. Плюс входит себестоимость доставки людям из двух компонентов", - заявил Шмигаль.

Премьер-министр добавил, что это самая низкая себестоимость самой дешевой электроэнергии, которая есть в государстве и сегодня доступна.

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