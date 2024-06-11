В YASNO сделали новое заявление на фоне повышения тарифов за свет, пишет Politeka.net.
В компании подчеркнули, что новый тариф на электроэнергию вступил в силу с 1 июня.
«Поэтому счета за май, которые вы получите в этом месяце, еще будут со старыми ценами, то есть 2,64 грн за кВт/ч. А за июнь, которые придут вам в июле, с новыми», - объяснили в «YASNO».
Также украинцам напомнили, что узнать сумму к оплате можно через онлайн-сервисы YASNO, в том числе в чатботе в вайбере или телеграмме, а также в мобильном приложении.
Напомним, новый тариф на электроэнергию для населения – 4,32 грн/кВт-час.
Добавим, что в YASNO на фоне отключений электроэнергия напомнили потребителям, что это не они вводят графики.
«Вынужденные обесточения осуществляет ваш оператор системы распределения (ОСР). Он руководствуется ограничениями НЭК "Укрэнерго" и в соответствии с ними формирует графики стабилизационных отключений», - подчеркивают в YASNO.
Напомним, ранее в Правительстве заверили, что новый тариф на электроэнергию 4,32 грн/кВт-ч не покрывает рыночную стоимость, которая на сегодняшний день составляет 7-8 грн/кВт-ч.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
"Мы установили тариф 4,32 исходя из самой дешевой себестоимости Энергоатома и Укргидроэнерго. Плюс входит себестоимость доставки людям из двух компонентов", - заявил Шмигаль.
Премьер-министр добавил, что это самая низкая себестоимость самой дешевой электроэнергии, которая есть в государстве и сегодня доступна.
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