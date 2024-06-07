Україна наближається до енергетичної катастрофи, взимку ситуація буде ще більш важкою ніж зараз.

Все йде до енергетичної катастрофи – такий песиместичний прогноз озвучив гендиректор «Укргідроенерго» Ігор Сирота.

За його словами, пошкодження, що були завдані ворожими ударами, дуже серйозні і все відремонтувати швидко неможливо. «Укргідроенерго» через російську агресію втратило близько 45% генерації.

На його думку, якщо "зараз в Україні 8 годин темно", то "взимку буде навпаки - лише 8 годин світла".

Про безперценденті масштаби руйнувань повідомив і голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький. За його словами, найбільш критична ситуація склалась на теплових електростанціях та ГЕС.

«Це не означає, що всі ті енергоблоки, які зараз не працюють, знищені назавжди. Але конкретно в цьому моменті – у нас дійсно історичний рекорд того, наскільки низька потужність на теплових електростанціях. На гідроелектростанціях – масштаб теж глобальний цих пошкоджень», - підкреслив Кудрицький в ефірі ток-шоу «Українська правда».

За його словами немає практично жодної гідроелектростанції, яка не була ушкоджена, тож Україна має справу з абсолютно безпрецедентним масштабом руйнувань.

«І погана новина у тому, що швидко відновити ці пошкоджені електростанції технічно неможливо. На це потрібен час: тижні, частіше – місяці, подекуди - роки», - каже Кудрицький.

У свою чергу, українці зазначають, що зараз в їхніх домівках вже зараз не має світла по 15-16 годин, а не по 8:

«По 16 годин на добу темно»,

«За 3 доби 10 годин світла»,

«Потрібно готуватися»,

«по 15 годин темряви на добу».

Останні новини України:

Вимикають світло більше, ніж іншим: в "Yasno" зізналися, кому саме не пощастить.

"Поза зоною досяжності постійно": "Київстар" вказав на важливий нюанс.

"Світла не буде добу?": в "ДТЕК" відповіли, до чого готуватись.