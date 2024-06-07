Украина приближается к энергетической катастрофе, зимой ситуация будет еще тяжелее, чем сейчас.

Все идет к энергетической катастрофе – такой пессимистический прогноз озвучил гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.

По его словам, повреждения, нанесенные вражескими ударами, очень серьезны и все отремонтировать быстро невозможно. «Укргидроэнерго» из-за российской агрессии потеряло около 45% генерации.

По его мнению, если "сейчас в Украине 8 часов темно", то "зимой будет наоборот – всего 8 часов света".

О бесперцендентых масштабах разрушений сообщил и глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. По его словам, наиболее критическая ситуация сложилась на тепловых электростанциях и ГЭС.

«Это не значит, что все те энергоблоки, которые сейчас не работают, уничтожены навсегда. Но именно в этом моменте – у нас действительно исторический рекорд того, насколько низкая мощность на тепловых электростанциях. На гидроэлектростанциях – масштаб тоже глобальный этих повреждений», - подчеркнул Кудрицкий в эфире ток-шоу «Украинская правда» .

По его словам, нет практически ни одной гидроэлектростанции, которая не была повреждена, поэтому Украина имеет дело с абсолютно беспрецедентным масштабом разрушений.

«И плохая новость в том, что быстро восстановить эти поврежденные электростанции технически невозможно. На это нужно время: недели, чаще – месяцы, иногда – годы», - говорит Кудрицкий.

В свою очередь, украинцы отмечают, что сейчас в их домах уже сейчас нет света по 15-16 часов, а не по 8:

«По 16 часов в сутки темно»,

«За 3 суток 10 часов света»,

«Нужно готовиться»,

«По 15 часов темноты в сутки».

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