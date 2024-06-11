Сьогодні, 11 червня, по всій Україні діятимуть стабілізаційні відключення світла, але не з самого ранку – названо час нових вимкнень.

Українці ще мають час зарядити телефони, повербанки та інші необхідні пристрої, щоб підготуватись до того, як електроенергія знову зникне, пише Politeka.net.

Згідно з попередженням «ДТЕК», за командою «Укренерго», світло почнуть вимикати з 14.00.

«З 14:00 до 19:00 по всій Україні діятимуть стабілізаційні відключення світла», - йдеться у повідомленнях.

Енергетики дякують всім, хто ощадливо користується електроенергією і просять інших долучатися. В «ДТЕК» підкреслюють, що це реальна допомога енергосистемі, а також спосіб зменшити кількість і тривалість відключень.

Коли 11 червня вимикатимуть світло.

Крім того, в «ДТЕК» наголосили, що відключення електроенергії відбувається згідно наданих лімітів для міст.

У свою чергу українці скаржаться, що електроенергію продовжують вимикати і вмикати не за графками, а також наа те, що в сусідніх будинках світло продовжує горіти, поки в них темно.

В «ДТЕК» підкреслюють, що різні будинки і навіть різні під'їзди одного будинку можуть живитися від різних ліній електропередачі, тому відключаються в різний час.

«Будинки, підключені до критичної інфраструктури, не відключаються взагалі», - нагадали в «ДТЕК».

Коли 11 червня вимикатимуть світло.

Додамо, наразі вся теплова генерація пошкоджена або зруйнована – більше 90% не працює. Про це хаявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, деякі ТЕС неможливо відновити до закінчення війни, а руйнувань зараз у 4–5 разів більше, ніж взимку 2022–2023 після масованих обстрілів.

ППО є ключовою умовою відновлення генерації. Тобто, якщо не буде ППО, то буде складно відновлювати, тому що кожен новий обстріл буде руйнувати те, що вже відремонтоване.

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