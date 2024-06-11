Сегодня, 11 июня, по всей Украине будут действовать стабилизационные отключения света, но не с самого утра – названо время новых отключений.

У украинцев еще есть время зарядить телефоны, повербанки и другие необходимые устройства, чтобы подготовиться к тому, как электроэнергия снова исчезнет, ​​пишет Politeka.net.

Согласно предупреждению «ДТЭК», по команде «Укрэнерго» свет начнут выключать с 14.00.

"С 14:00 до 19:00 по всей Украине будут действовать стабилизационные отключения света", - говорится в сообщениях.

Энергетики благодарят всех, кто экономно пользуется электроэнергией и просят других приобщаться. В ДТЭК подчеркивают, что это реальная помощь энергосистеме, а также способ уменьшить количество и продолжительность отключений.

Когда 11 июня будут выключать свет.

Кроме того, в «ДТЭК» отметили, что отключение электроэнергии происходит согласно предоставленным лимитам для городов.

В свою очередь украинцы жалуются, что электроэнергию продолжают выключать и включать не по графкам, а также на то, что в соседних домах свет продолжает гореть, пока у них темно.

В «ДТЭК» подчеркивают, что разные дома и даже разные подъезды одного дома могут питаться от разных линий электропередачи, поэтому отключаются в разное время.

«Дома, подключенные к критической инфраструктуре, не отключаются вообще», – напомнили в «ДТЭК».

Когда 11 июня будут выключаться свет.

Добавим, сейчас вся тепловая генерация повреждена или разрушена – больше 90% не работает. Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, некоторые ТЭС невозможно восстановить до окончания войны, а разрушений сейчас в 4–5 раз больше, чем зимой 2022–2023 после массированных обстрелов.

ПВО является ключевым условием восстановления поколения. То есть, если не будет ПВО, то будет сложно восстанавливать, потому что каждый новый обстрел будет разрушать уже отремонтированное.

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