В «ДТЕК» розповіли, як розподіляються ліміти на споживання електроенергії і попередили про нові відключення, а в «Укренерго» відповіли, чи здійснюється зараз експорт української електроенергії в ЄС.

Сьогодні, 7 червня, в Україні діятимуть стабілізаційні відключення, пише «Politeka.net».

Про це попередили в «Укренерго», попередивши також, що при перевищенні лімітів споживання будуть застосовуватись графіки аварійних відключень.

Про нові відключення світла попередили і в «ДТЕК».

«Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: за вказівкою Укренерго, завтра впродовж всієї доби діятимуть графіки відключень», - наголосили в «ДТЕК».

В «ДТЕК» також пояснили, що виділених лімітів вистачить тільки на 75% потреб столиці.

Так, 25% йдуть на забезпечення критичної інфраструктури - лікарень, насосних станцій, військових обʼєктів і т.п. А ще 50% буде розподілено між населенням, соціально-побутовою сферою (школи, садочки, державні установи, тощо) і бізнесом.

Енергетики традиційно закликають українців не поспішати включати всі потужні прибори одночасно, щоб уникнути аварій.

Додамо, що «Укренерго» відруагувала на інформацію, яка з’явилася в Мережі, що нібито здійснюється експорт української електроенергії в Румунію.

«Експорт електроенергії не здійснюється в жодну країну та не планується», - підкреслили в «Укренерго», додавши, що низка телеграм-канал маніпулє інформацією про технічні перетоки між енергосистемами України та ЄС, які є фізичним явищем.

Енергетики наголошують, що всі доступні потужності вітчизняних електростанцій зараз працюють винятково для покриття внутрішнього споживання - відповідно експорт електроенергії за межі України не здійснюється.

Як пояснили в «Укренерго», українська енергосистема є частиною європейської енергомережі. Коли енергосистеми з'єднані між собою, між ними існують технічні перетоки.

«Це природне явище, обумовлене законами фізики. Як правило, ці перетоки незначні. Але завжди погодинний баланс близький до нуля: скільки йде за кордон – стільки одразу ж повертається в Україну», - кажуть в «Укренерго».

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