В ДТЭК рассказали, как распределяются лимиты на потребление электроэнергии и предупредили о новых отключениях, а в Укрэнерго ответили, осуществляется ли сейчас экспорт украинской электроэнергии в ЕС.

Сегодня, 7 июня, в Украине будут действовать стабилизационные отключения , пишет «Politeka.net».

Об этом предупредили в Укрэнерго, предупредив также, что при превышении лимитов потребления будут применяться графики аварийных отключений.

О новых отключениях света предупредили и в «ДТЭК».

«Киев, Киевщина, Одесчина, Донетчина, Днепропетровщина: по указанию Укрэнерго, завтра на протяжении всех суток будут действовать графики отключений», - подчеркнули в «ДТЭК».

В ДТЭК также пояснили, что выделенных лимитов хватит только на 75% потребностей столицы.

Так, 25% идут на обеспечение критической инфраструктуры – больниц, насосных станций, военных объектов и т.п. А еще 50% будут распределены между населением, социально-бытовой сферой (школы, садики, государственные учреждения и т.п.) и бизнесом.

Энергетики традиционно призывают украинцев не спешить включать все мощные приборы одновременно во избежание аварий.

Добавим, что «Укрэнерго» отреагировала на появившуюся в Сети информацию, что якобы осуществляется экспорт украинской электроэнергии в Румынию.

«Экспорт электроэнергии не осуществляется ни в одну страну и не планируется», - подчеркнули в «Укрэнерго», добавив, что ряд телеграмм-каналов манипулируют информацией о технических перетоках между энергосистемами Украины и ЕС, которые являются физическим явлением.

Энергетики отмечают, что все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления - соответственно, экспорт электроэнергии за пределы Украины не осуществляется.

Как пояснили в «Укрэнерго», украинская энергосистема является частью европейской сети. Когда энергосистемы соединены между собой, между ними существуют технические перетоки.

«Это природное явление, обусловленное законами физики. Как правило, эти перетоки незначительны. Но всегда почасовой баланс близок к нулю: сколько идет за границу – столько сразу возвращается в Украину», - говорят в «Укрэнерго».

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