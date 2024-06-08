В «Київстар» детально пояснили, чому їхні абоненти можуть зіткнутися з проблемами і з мобільним зв’язком, і Інтернетом.

Абоненти «Київстар» скаржаться на нові негаразди на тлі введення стабілізаційних графіків відключень електропостачання і дивуються, чомуу ситуація не поліпшилась завдяки генераторам, про закупівлю яких повідомляли в компанії.

«Не розумію, чому при відключенні світла інтернет від Київстар відсутній,взагалі! Київ, Дніпровський район,мікрорайон Кибальчича-Шухевича. Інтернет відсутній,зв'язок на трієчку. Ну і де ваше джерело безперебійного живлення?... Невже за два роки того,що відбувається в столиці,компанія не могла / і не може забезпечити надання послуги?», - гнівається одна з абоненток «Київстар».

В «Київстар» пояснили, що для надання мобільного інтернету необхідно більше постійної потужності для запуску обладнання, яке іноді неможливо залучити в аварійному режимі.

«Тож пріоритет в першу чергу надається "голосу" (мобільному зв'язку)…», - кажуть в «Київстар».

Крім того, в компанії наголосили, що робота обладнання мобільного зв`язку та домашнього інтернету залежить від стабільного електропостачання, але критично важлива частина обладнання мобільної мережі зарезервована генераторами. В «Київстар» запевнили, що вже використовується більше 800 генераторів і закуповуються сотні нових, також на всіх базових станціях стоять акумуляторні батареї, які забезпечують роботу обладнання деякий час після відключення світла.

«На жаль, якщо відключення електроенергії є тривалими і масштабними, абоненти у різних районах можуть відчувати складнощі із зв'язком та інтернетом, оскільки компанії потрібен час для доставки дизель генераторів одночасно до великої кількості базових станцій та технічних майданчиків», - кажуть в «Київстар», реагуючи на скарги.

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