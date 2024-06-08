В «Киевстар» подробно объяснили, почему их абоненты могут столкнуться с проблемами и с мобильной связью, и Интернетом.

Абоненты «Киевстар» жалуются на новые проблемы на фоне введения стабилизационных графиков отключения электроснабжения и удивляются, почему ситуация не улучшилась благодаря генераторам, о закупке которых сообщали в компании.

«Не понимаю, почему при отключении света интернет от Киевстар отсутствует, вообще! Киев, Днепровский район, микрорайон Кибальчича-Шухевича. Интернет отсутствует, связь на троечку. Ну и где ваш источник бесперебойного питания?... Неужели за два года происходящего в столице компания не могла/и не может обеспечить предоставление услуги?», - гневается одна из абоненток «Киевстар».

В «Киевстар» объяснили, что для предоставления мобильного интернета необходимо больше постоянной мощности для запуска оборудования, которое иногда невозможно привлечь в аварийном режиме.

«Приоритет в первую очередь отдается "голосу" (мобильной связи)…», - говорят в «Киевстар».

Кроме того, в компании отметили, что работа оборудования мобильной связи и домашнего Интернета зависит от стабильного электроснабжения, но критически важная часть оборудования мобильной сети зарезервирована генераторами.

В «Киевстар» заверили, что уже используется более 800 генераторов и закупаются сотни новых, также на всех базовых станциях стоят аккумуляторные батареи, обеспечивающие работу оборудования некоторое время после отключения света.

«К сожалению, если отключения электроэнергии продолжительные и масштабные, абоненты в разных районах могут испытывать сложности со связью и интернетом, поскольку компании требуется время для доставки дизель генераторов одновременно до большого количества базовых станций и технических площадок», - говорят в «Киевстар», реагируя на жалобы.

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