Капусту найкраще вирощувати на сонці або півтіні, виберіть місце, де сонце світитиме не менше 3 годин на день.

Рослинам капусти потрібний добре дренований ґрунт, збагачений великою кількістю органічних речовин.

Підготуйте ґрунт для капусти, ретельно прополивши його, перекопавши, щоб розпушити, і додавши витриманий гній або компост. До посадки слідкуйте за тим, щоб на ділянці не було бур'янів.

Якщо грунт добре підготовлений, додаткових добрив для капусти не потрібно.

У бідному ґрунті або для того, щоб дати вашим рослинам капусти додатковий імпульс, може бути корисним внесення добрив з високим вмістом азоту або добрив, розроблених для листової зелені або трав:

Вносите добрива повільного вивільнення у рекомендованій нормі при пересадці або коли розсада капусти досягає 5-10 см заввишки.

Вносите рідкі добрива для капусти у червні з рекомендованою нормою та частотою протягом вегетаційного періоду.

Качанна капуста буде готова до збирання приблизно через 50-140 днів.

Листя капусти готове до збирання, коли сформувалася голівка та листя щільно упаковані. Збирайте цілі голівки, розрізаючи їх на рівні землі. Капусту можна швидко зберігати в холодильнику.

Для більш тривалого зберігання капусту можна заквасити або замаринувати.

Сорти капусти, що не утворюють головок, можна збирати, коли листя стане досить великим, щоб їх можна було їсти.

Зовнішнє листя можна збирати окремо, зрізаючи їх біля основи трохи вище рівня грунту. Альтернативно, зберіть усю капусту, зрізавши їх на рівні землі.

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