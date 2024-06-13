Капусту лучше всего выращивать на солнце или в полутени, выберите место, где солнце будет светить не менее 3 часов в день.

Растениям капусты нужна хорошо дренированная почва, обогащенная большим количеством органических веществ.

Подготовьте почву для капусты, тщательно прополов ее, перекопав, чтобы разрыхлить, и добавив выдержанный навоз или компост. До посадки следите за тем, чтобы на участке не было сорняков.

Если почва хорошо подготовлена, дополнительных удобрений для капусты не потребуется.

В бедной почве или для того, чтобы дать вашим растениям капусты дополнительный импульс, может быть полезно внесение удобрений с высоким содержанием азота или удобрений, разработанных для листовой зелени или трав:

Вносите удобрения медленного высвобождения в рекомендованной норме при пересадке или когда рассада капусты достигает 5-10 см в высоту.

Вносите жидкие удобрения для капусты в июне с рекомендованной нормой и частотой в течение вегетационного периода.

Кочанная капуста будет готова к сбору примерно через 50–140 дней.

Листья капусты готовы к сбору, когда сформировалась головка и листья плотно упакованы. Собирайте целые головки, разрезая их на уровне земли. Капусту можно кратковременно хранить в холодильнике.

Для более длительного хранения капусту можно заквасить или замариновать.

Сорта капусты, не образующие головок, можно собирать, когда листья станут достаточно большими, чтобы их можно было есть.

Внешние листья можно собирать по отдельности, срезая их у основания чуть выше уровня почвы. Альтернативно, соберите все растение капусты, срезав их на уровне земли.

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