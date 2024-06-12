Новий метод розподілу електроенергії для споживачів та критичної інфраструктури має вирівняти тривалість відключень по Україні.

З 24 червня в Україні вводиться новий порядок встановлення лімітів на споживання електроенергії по областях. Цей новий метод розподілу електроенергії спрямований на забезпечення рівномірності тривалості відключень по всій країні.

Про це повідомив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко в ефірі "Київ24".

Він зазначив, що спершу з доступного обсягу електроенергії буде вираховано ту кількість, яка необхідна для забезпечення критично важливої інфраструктури. Після цього, решта електроенергії розподілятиметься між областями пропорційно.

"Ми з доступної електроенергії в Україні будемо віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі й вже з таким винесеним за дужки обсягом буде доводитись ліміт для кожної області. Умовно кажучи, тепер буде не 80% на кожну область, а з урахування критики, яка зменшить доступність, буде, наприклад, 70%. Але ці 70% будуть доведені до кожного регіону", - пояснив він.

Нагадаємо, що з початку червня в Україні відзначається зростання вартості електроенергії майже на 64%. Новий тариф становить 4,32 грн/кВт і буде застосовуватися до всіх споживачів незалежно від обсягу споживання до квітня 2025 року.

Також в урядовому рішенні передбачено зміни для побутових споживачів з електричним опаленням. Для них буде діяти окремий тариф:

2,64 грн/кВт для споживання до 2000 кВт на місяць;

4,32 грн/кВт для споживання понад 2000 кВт на місяць.

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