Новый метод распределения электроэнергии для потребителей и критической инфраструктуры должен сравнить продолжительность отключений по Украине.

С 24 июня в Украине вводится новый порядок установления лимитов на потребление электроэнергии по областям. Этот метод распределения электроэнергии направлен на обеспечение равномерности продолжительности отключений по всей стране.

Об этом сообщил советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко в эфире "Киев24".

Он отметил, что сначала из доступного объема электроэнергии будет вычислено то количество, которое необходимо для обеспечения критически важной инфраструктуры. После этого остальная электроэнергия будет распределяться между областями пропорционально.

"Мы из доступной электроэнергии в Украине будем вычитать объем электроэнергии, которая необходима критической инфраструктуре и уже с таким вынесенным за скобки объемом будет приходиться лимит для каждой области. Условно говоря, теперь будет не 80% на каждую область, а с учетом уменьшившейся критики" доступность, будет, например, 70%. Но эти 70% будут доведены до каждого региона", - пояснил он.

Напомним, что с начала июня в Украине отмечается рост стоимости электроэнергии почти на 64%. Новый тариф составляет 4,32 грн/кВт и будет применяться ко всем потребителям вне зависимости от объема потребления до апреля 2025 года.

Также в правительственном решении предусмотрены изменения для бытовых потребителей с электрическим отоплением. Для них будет действовать отдельный тариф:

2,64 грн/кВт для потребления до 2000 кВт в месяц;

4,32 грн/кВт для потребления свыше 2000 кВт в месяц.

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