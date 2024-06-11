У рамках проєкту "Місцева, інклюзивна та різнобічна екстрена грошова допомога населенню, яке постраждало в результаті війни.

Деякі українці можуть претендувати на грошову допомогу у розмірі 54 тисячі гривень на сім’ю, але це стосується лише певних категорій громадян та лише однієї області.

Про це повідомили на калі проєкту в Telegram.

У рамках проєкту "Місцева, інклюзивна та різнобічна екстрена грошова допомога населенню, яке постраждало в результаті війни в Україні (LIVES) 3.0", який реалізується громадською організацією "Відповідальні громадяни" за підтримки Mercy Corps, було відкрито прийом заявок.

На грошову допомогу можуть розраховувати сім’ї, які проживають у Дружківській громаді Донецької області, включаючи як місцевих жителів, так і переселенців.

Грошова допомога буде надана домогосподарствам, які відповідають таким критеріям:

отримують сукупний щомісячний дохід не більше 6318 грн на кожного члена сім'ї,

проживають у колективних центрах або у пошкодженому внаслідок бойових дій житлі,

доглядають за людьми з інвалідністю,

виховують трьох або більше дітей віком до 18 років,

мають лише одного з батьків із неповнолітніми дітьми,

мають вагітних або жінок, що годують,

мають у своєму складі людей старше 60 років,

очолюються самотньою людиною похилого віку (60+),

містять безробітних віком 50-59 років, які не мають пенсії чи іншого постійного доходу,

дбають про людей з тяжкими хронічними захворюваннями.

Сума грошової допомоги складає 3600 гривень на місяць і виплачується протягом трьох місяців. Максимально такі виплати можуть отримувати 5 осіб в одному домогосподарстві. У цьому випадку загальна сума грошової допомоги складе 54 000 гривень.

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