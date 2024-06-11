В рамках проекта "Местная, инклюзивная и разносторонняя экстренная денежная помощь пострадавшему в результате войны населению.

Некоторые украинцы могут претендовать на денежную помощь в размере 54 тысяч гривен на семью, но это касается только определенных категорий граждан и только одной области.

Об этом сообщили на кале проекта в Telegram.

В рамках проекта "Местная, инклюзивная и разносторонняя экстренная денежная помощь населению, пострадавшему в результате войны в Украине (LIVES) 3.0", реализуемого общественной организацией "Ответственные граждане" при поддержке Mercy Corps, был открыт прием заявок.

На денежную помощь могут рассчитывать семьи, проживающие в Дружковском сообществе Донецкой области, включая как местных жителей, так и переселенцев.

Денежная помощь будет предоставлена ​​домохозяйствам, отвечающим следующим критериям:

получают совокупный ежемесячный доход не более 6318 грн на каждого члена семьи,

проживают в коллективных центрах или в поврежденном в результате боевых действий жилье,

ухаживают за людьми с инвалидностью,

воспитывают троих или более детей младше 18 лет,

имеют только одного родителя с несовершеннолетними детьми,

имеют беременных или кормящих женщин,

имеют в своем составе людей старше 60 лет,

возглавляются одиноким пожилым человеком (60+),

содержат безработных в возрасте 50-59 лет, не имеющих пенсии или иного постоянного дохода,

заботятся о людях с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Сумма денежной помощи составляет 3600 гривен в месяц и выплачивается в течение трех месяцев. Максимально такие выплаты могут получать 5 человек в одном домохозяйстве. В этом случае общая сумма денежного пособия составит 54 000 гривен.

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Напомним, в рамках проекта предлагается два вида денежной помощи.

Как писала Politeka, безработные украинцы получат по 500 долларов.

Также Politeka сообщала, некоторым украинцам выплатят ощутимую денежную помощь.