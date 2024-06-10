Відмова у наданні житлово-комунальної субсидії можлива за декількома умовами, крім цього субсидію можуть перестати надавати.

Якщо вам відмовили у наданні субсидії, у вас є 14 днів на те, щоб внести правки або додати інформацію з офіційних джерел, якщо виявлено помилки у вашій документації. Субсидії оформляються на одного представника домогосподарства, але при цьому враховуються дані всіх, хто в ньому зареєстрований.

Відмова у наданні житлово-комунальної субсидії можлива за наступними умовами:

• наявність боргу у членів домогосподарства, який зареєстрований у Єдиному реєстрі з виконавчих проваджень більше трьох місяців;

• наявність у сім'ї безробітних дорослих осіб або осіб, які не сплачували ЄСВ протягом останніх 90 днів;

• володіння сім'єю більше ніж одним житловим приміщенням;

• наявність житла з площею понад 130 м² у багатоквартирному будинку або приватного будинку з площею понад 230 м²;

• належність до сім'ї транспортного засобу, випущеного менше ніж 5 років тому, або більше одного транспортного засобу випущеного менше ніж 15 років тому;

• володіння депозитом у банку на суму понад 100 тис. грн або облігаціями внутрішньої державної позики на суму понад 100 тис. грн.

Субсидія на житлово-комунальні послуги буде припинена якщо Пенсійний фонд отримає інформацію про існування простроченої боргованості особи за комунальні послуги, що перевищує три місяці та суму 680 гривень, що еквівалентно 40 неоподатковуваним мінімумам доходів громадян.

Однак, з такої ситуації є два виходи:

• Для отримання субсидії в цьому випадку знадобиться провести реструктуризацію заборгованості з постачальником комунальних послуг і надати разом із заявкою відповідний договір про це.

• У заявці на отримання субсидії вказати тільки ті послуги, за які заборгованість відсутня.

У випадку відмови у наданні субсидії, вам надається 14-денний термін для доповнення або коригування документів з офіційних джерел, якщо ви виявите помилки. Після повторної перевірки внесених змін у документацію, Пенсійний фонд може затвердити видачу субсидії.

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