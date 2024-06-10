Если вам отказали в предоставлении субсидии, у вас есть 14 дней на то, чтобы внести правки или добавить информацию из официальных источников, если обнаружены ошибки в вашей документации. Субсидии оформляются на одного представителя домохозяйства, но при этом учитываются данные всех, кто в нем зарегистрирован.
Отказ в предоставлении жилищно-коммунальной субсидии возможен по следующим условиям:
• наличие долга у членов домохозяйства, зарегистрированного в Едином реестре по исполнительным производствам более трех месяцев;
• наличие в семье безработных взрослых лиц или лиц, не уплачивавших ЕСВ за последние 90 дней;
• владение семьей более чем одним жилым помещением;
• наличие жилья с площадью свыше 130 м2 в многоквартирном доме или частного дома с площадью свыше 230 м²;
• принадлежность к семье транспортного средства, выпущенного менее 5 лет назад, или более одного транспортного средства, выпущенного менее 15 лет назад;
• владение депозитом в банке на сумму свыше 100 тыс. грн или облигациями внутреннего государственного займа на сумму свыше 100 тыс. грн.
Субсидия на жилищно-коммунальные услуги будет прекращена, если Пенсионный фонд получит информацию о существовании просроченной задолженности лица за коммунальные услуги, что превышает три месяца и сумму 680 гривен, что эквивалентно 40 необлагаемым налогом минимумам доходов граждан.
Однако из такой ситуации есть два выхода:
• Для получения субсидии в этом случае необходимо провести реструктуризацию задолженности с поставщиком коммунальных услуг и предоставить вместе с заявкой соответствующий договор об этом.
• В заявке на получение субсидии указать только те услуги, за которые отсутствует задолженность.
В случае отказа в предоставлении субсидии, вам предоставляется 14-дневный срок для дополнения или корректировки документов из официальных источников, если вы обнаружите ошибку. После повторной проверки внесенных изменений в документацию Пенсионный фонд может утвердить выдачу субсидии.
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