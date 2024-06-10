З 10 по 16 червня на ринку домінуватимуть ті самі процеси та тенденції, що й раніше, у межах режиму "керованої гнучкості" курсу валют.

Українські банки та обмінники готуються значно коригувати курс готівкового долара. За прогнозами банківського сектора, в період з 10 по 16 червня вартість валюти перебуватиме в межах 40-41,2 грн/долар. Станом на вечір 7 червня банки встановили середній курс на рівні 40,15/40,7 грн/долар (купівля/продаж), а обмінники – 40,21/40,73 грн/долар.

Експерти Тарас Лєсовий розповів, що банки готуються змінювати курс долара з понеділка.

За його словами, щоденні коливання курсу очікуються в межах 30-50 копійок у банках і до 50 копійок в обмінних пунктах.

" З 10 по 16 червня на ринку не варто очікувати якихось надмірних, революційних подій. Курсові зміни будуть "у робочому порядку" згідно з правилами режиму "керованої гнучкості". Ми припускаємо, що на ринок тиснутиме інфляція та можливе зростання попиту, однак у регулятора є достатньо можливостей і засобів, щоб уберегти ринок від негативних явищ", – сказав він.

Загалом, зазначив Лєсовий, з 10 по 16 червня на ринку домінуватимуть ті самі процеси та тенденції, що й раніше, у межах режиму "керованої гнучкості".

Зокрема:

НБУ продовжить поступовий рух у напрямку повної валютної лібералізації.

"Потужні валютні резерви дозволять йому більш гнучко діяти на міжбанківському ринку".

Джерело: OBOZ.UA

Останні новини України:

Нагадаємо, рідкісні 2 копійки можуть принести десятки тисяч.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк виводить одразу кілька номіналів копійок.

Також Politeka писала, що колекціонери віддадуть понад 10 тисяч за українські 50 копійок.