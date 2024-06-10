С 10 по 16 июня на рынке будут доминировать те же процессы и тенденции, что и раньше, в рамках режима "управляемой гибкости" курса валют.

Украинские банки и обменники готовятся значительно корректировать курс наличного доллара. По прогнозам банковского сектора, в период с 10 по 16 июня стоимость валюты будет находиться в пределах 40-41,2 грн/доллар. По состоянию на вечер 7 июня банки установили средний курс на уровне 40,15/40,7 грн/доллар (покупка/продажа), а обменники – 40,21/40,73 грн/доллар.

Эксперты Тараса Лесового рассказал, что банки готовятся менять курс доллара с понедельника.

По его словам, ежедневные колебания курса ожидаются в пределах 30-50 копеек в банках и до 50 копеек в обменных пунктах.

" С 10 по 16 июня на рынке не стоит ожидать каких-либо чрезмерных, революционных событий. Курсовые изменения будут "в рабочем порядке" согласно правилам режима "управляемой гибкости". Мы предполагаем, что на рынок будет давить инфляция и возможный рост спроса, однако у регулятора есть достаточно возможностей и средств, чтобы уберечь рынок от негативных явлений", – сказал он.

В целом, отметил Лесовой, с 10 по 16 июня на рынке будут доминировать те же процессы и тенденции, что и раньше, в рамках режима "управляемой гибкости".

В частности:

НБУ продолжит постепенное движение в направлении полной валютной либерализации.

"Мощные валютные резервы позволят ему более гибко действовать на межбанковском рынке".

Источник: OBOZ.UA

Последние новости Украины:

Напомним, редкие 2 копейки могут принести десятки тысяч.

Как сообщала Politeka, Нацбанк выводит сразу несколько номиналов копеек.

Также Politeka писала, что коллекционеры отдадут более 10 тысяч за украинские 50 копеек.