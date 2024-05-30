Національний банк України має достатньо ресурсів та інструментів для контролю за різкими змінами попиту на готівковому ринку.

У червні валютний ринок буде під впливом кількох економічних, воєнних та соціальних чинників. Одним з них є можливе посилення інфляційних процесів в країні, що було наголошено урядовцями.

За словами банкіра Тараса Лєсового, у квітні річна інфляція залишилася на рівні 3,2%, а з початку року цей показник склав всього 1,4%. Підвищення тарифів у червні та зростання вартості пального можуть вплинути на подальше зростання цього показника.

В даний час валютний ринок знаходиться у фазі помірної лібералізації. Національний банк України має достатньо ресурсів та інструментів для контролю за різкими змінами попиту на готівковому ринку, включаючи можливість проведення валютних інтервенцій.

Банкір Тарас Лєсовий прогнозує, що у червні на валютному ринку будуть спостерігатися такі ключові тенденції:

Міжбанківські курси стануть визначальними для формування курсу валют;

Кожні 3-4 дні будуть відбуватися зміни у тенденціях ринку, які будуть чергуватися між зростанням та спадом;

Збережеться політика керованої гнучкості валютного курсу.

Початкові зміни на валютному ринку можуть мати різний напрям, але їх розмах, ймовірно, не зазнає значних змін. Банкір вважає, що відхилення від курсів валют не перевищать очікуваних значень.

"Валютні коридори на міжбанку та готівковому ринку будуть майже тотожними: міжбанк – 40 – 41 гривень за долар та 43 – 45 гривень за євро, готівковий ринок – 40 – 41 гривень за долар та 43 – 46 гривень за євро", – робить висновок банкір.

Джерело: 24Канал.

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