У Национального банка Украины достаточно ресурсов и инструментов для контроля за резкими изменениями спроса на наличном рынке.

В июне валютный рынок будет действовать под влиянием нескольких экономических, военных и социальных факторов. Одним из них является возможное усиление инфляционных процессов в стране, что было отмечено чиновниками.

По словам банкира Тараса Лесового, в апреле годовая инфляция осталась на уровне 3,2%, а с начала года этот показатель составил всего 1,4%. Повышение тарифов в июне и рост стоимости горючего могут повлиять на дальнейший рост этого показателя.

В настоящее время валютный рынок находится в фазе умеренной либерализации. У Национального банка Украины достаточно ресурсов и инструментов для контроля за резкими изменениями спроса на наличном рынке, включая возможность проведения валютных интервенций.

Банкир Тарас Лесовой прогнозирует, что в июне на валютном рынке будут наблюдаться следующие ключевые тенденции:

Межбанковские курсы станут определяющими для формирования курса валют;

Каждые 3-4 дня будут происходить изменения в тенденциях рынка, чередующихся между ростом и спадом;

Сохранится политика управляемой гибкости валютного курса.

Первоначальные изменения на валютном рынке могут иметь разное направление, но их размах, вероятно, не претерпевает значительных изменений. Банкир считает, что отклонения от курсов валют не превысят ожидаемые значения.

"Валютные коридоры на межбанке и наличном рынке будут почти тождественными: межбанк – 40 – 41 гривен за доллар и 43 – 45 гривен за евро, наличный рынок – 40 – 41 гривен за доллар и 43 – 46 гривен за евро", – заключает банкир .

Источник: 24Канал.

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