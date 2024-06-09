В даний час діє легший спосіб отримання житлової субсидії, що не потребує збирання документів та заповнення декларацій.

Українці, які потрапили в складну життєву ситуацію та мають проблеми з оплатою житлово-комунальних послуг, можуть отримати субсидію.

Зараз існує спрощений механізм отримання житлової субсидії, який не вимагає збору документів та заповнення декларацій, що дозволяє українцям у складних життєвих обставинах швидко отримати допомогу з оплати житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Наразі діє легший спосіб отримання житлової субсидії, що не потребує збору документів і заповнення декларацій. Замість цього, заявник може відправити спрощену заяву, а Пенсійний фонд України самостійно заповнить заяву та декларацію на основі вже існуючих даних у офіційних реєстрах.

Для подачі спрощеного звернення на отримання субсидії (або повного пакету документів, якщо ви так вирішили), є кілька доступних шляхів:

Відправлення поштою або особисте звернення в один із сервісних центрів Пенсійного фонду України.

Використання порталу електронних послуг https://portal.pfu.gov.ua/ або мобільного додатка ПФУ, обравши опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу".

Подача через портал "Дія", знаходячи форму "Заява на субсидію" у пошуковій системі.

Відвідання центрів надання адміністративних послуг.

Подача заяви через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної або міської ради.

Для заповнення заяви на субсидію з собою треба мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

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