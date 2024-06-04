Якщо одержувач припускає заборгованість за комуналку, надання субсидії припиняється, але є винятки.

Однією з умов отримання субсидії в Україні є відсутність заборгованостей за комунальні послуги. Проте існують винятки, що дозволяють оформити субсидію навіть з наявними боргами. Про це повідомили у Мінсоцполітики.

Житлова субсидія призначена для підтримки вразливих верств населення, спрямована на полегшення фінансового тягаря під час сплати комунальних платежів.

Це означає, що якщо під час користування субсидією утворюється борг за комунальні послуги, субсидія може бути скасована, адже це свідчить про невиконання її цільового призначення. Тому регулярний контроль за своєчасністю оплат важливий для підтримки державної допомоги.

Тобто, якщо одержувач допускає заборгованість за комуналку, надання субсидії припиняється. Однак якщо ви не отримували субсидію та накопичили борги через складні життєві обставини, погасити їх можна поступово.

Для цього треба укласти договір про реструктуризацію заборгованості із постачальниками послуг ЖКГ.

Систематичне погашення боргу згідно з договором, а також своєчасна оплата поточних платежів, дозволить вам залишатися в рамках програми субсидій. При поданні заяви на отримання субсидії слід додати копію договору про реструктуризацію.

Зазначається, що заборгованість можна розподілити на період до 5 років (або 60 місяців), причому конкретний термін залежить від загальної суми боргу та доходів особи, що претендує на субсидію.

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